В составе ВДВ воссоздадут 104-ю гвардейскую дивизию

В составе Воздушно-десантных войск будет воссоздана 104-я гвардейская дивизия к 1 декабря 2023 года. Об этом сообщил источник, близкий к Министерству обороны России, передает ТАСС.

«Принято окончательное решение о воссоздании в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) 104-й дивизии в статусе десантно-штурмовой на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады», — говорится в сообщении.

Ранее опытные образцы новой системы управления для Воздушно-десантных войск (ВДВ), называемой «Кассиопея-Д», были отправлены на испытания, сообщили в холдинге «Росэлектроника», входящем в состав «Ростеха». «Кассиопея-Д» – это автоматизированная система управления войсками, которая разрабатывается на базе авиадесантируемого бронетранспортера БТР-МД «Ракушка». Она представляет собой полевую телекоммуникационную систему, предназначенную для управления частями и подразделениями ВДВ в боевых условиях, а также для обеспечения взаимодействия десантников с другими родами и видами войск.

Основная цель «Кассиопеи-Д» заключается в существенном повышении оперативности передачи данных в тактическом звене путем использования различных каналов связи, включая видеосвязь и закрытый военный интернет. Комплекс также предназначен для эффективного применения новейших видов вооружений ВДВ.

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