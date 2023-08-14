Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что Россия предлагает партнерам широкий выбор современных образцов оружия

Путин: Россия предлагает партнерам широкий выбор всех видов и типов оружия

close
100%
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва предлагает своим партнерам широкий выбор современных образцов оружия практически всех видов и типов. Его слова в приветствии участникам форума «Армия-2023» приводит пресс-служба Кремля.

«Предлагаем нашим партнерам широкий выбор современных образцов оружия практически всех видов и типов», — сказал глава государства.

По его словам, речь идет в том числе о новейших системах управления, разведки, высокоточном оружии и робототехнике.

Как отметил президент в поздравлении участникам форума, Москва готова к сотрудничеству в том случае, если страны отстаивают свои национальные интересы, свой независимый путь развития.

До этого стало известно, что на форуме «Армия-2023» в подмосковной Кубинке покажут трофейную технику Североатлантического альянса. Мероприятие проходит с 14 по 20 августа.

Ранее в Китае рассказали о подготовке к приезду Путина.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях