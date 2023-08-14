Путин заявил, что Россия предлагает партнерам широкий выбор современных образцов оружия

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва предлагает своим партнерам широкий выбор современных образцов оружия практически всех видов и типов. Его слова в приветствии участникам форума «Армия-2023» приводит пресс-служба Кремля.

«Предлагаем нашим партнерам широкий выбор современных образцов оружия практически всех видов и типов», — сказал глава государства.

По его словам, речь идет в том числе о новейших системах управления, разведки, высокоточном оружии и робототехнике.

Как отметил президент в поздравлении участникам форума, Москва готова к сотрудничеству в том случае, если страны отстаивают свои национальные интересы, свой независимый путь развития.

До этого стало известно, что на форуме «Армия-2023» в подмосковной Кубинке покажут трофейную технику Североатлантического альянса. Мероприятие проходит с 14 по 20 августа.

Ранее в Китае рассказали о подготовке к приезду Путина.