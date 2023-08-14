Белгородский губернатор сообщил о работе ПВО в регионе

В одном из районов Белгородской области системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две воздушные цели, пострадавших нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбиты две воздушные цели в районе села Пушкарное», — написал он.

Гладков отметил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор.

14 августа он сообщал, что десятилетняя девочка получила ранения в результате атаки украинского беспилотника на Белгород, которая произошла 13 августа. Он также рассказал, что из-за взрыва в пяти квартирах были выбиты окна и сломаны кондиционеры, повреждения получили 16 автомобилей и одно хозяйственное строение.

За день до этого житель Белгородской области пострадал при взрыве боеприпаса.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.