Российские самолеты подлетели к границам Дании

Истребители Военно-воздушных сил Дании поднялись в небо в ночь на 14 августа для сопровождения двух российских самолетов над Северным морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны Дании.

«Истребители F-16 минобороны Дании были в воздухе до утра для идентификации двух российских самолетов в международном воздушном пространстве над Северным морем», — говорится в сообщении.

В датском министерстве указали, что российские самолеты не пересекли воздушное пространство Дании. В ведомстве не уточнили, какие это были самолеты.

На прошлой неделе Министерство обороны России сообщало, что два российских ракетоносца Ту-160 осуществили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана и Баренцева моря.

Самолеты оставались в небе около 8 часов. При этом их сопровождали истребители Су-35, которые стоят на вооружении Воздушно-космических сил страны.

Ранее президент Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.