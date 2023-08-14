В США считают, что Вашингтон опоздал с поставкой истребителей F-16 Киеву

США опоздали с поставкой истребителей F-16 для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так считают обозреватели американской газеты The New York Times.

Издание напомнило, что администрация президента Соединенных Штатов более года не разрешала странам — членам НАТО поставлять Киеву истребители F-16.

«К тому времени, как пилотов обучат пользоваться передовыми самолетами, будет уже слишком поздно помогать украинской армии защищаться в процессе контрнаступления», – отметили авторы статьи.

В публикации также говорится, что из-за нехватки авиационных средств украинские войска не могут справиться с боевыми вертолетами ВС РФ, которые с легкостью уничтожают украинские танки и другую технику. Кроме того, подчеркивает издание, согласно информации Минобороны Великобритании, некоторые из этих вертолетов имеют противотанковые ракеты, которые летят слишком далеко или слишком низко, чтобы их могла перехватить система противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

До этого бывший офицер разведки американских ВМС Остин Грей, работающий на заводе по производству беспилотников, заявил, что в Соединенных Штатах массово не производятся дешевые беспилотники для поставок их на Украину.

Ранее Минобороны Нидерландов пообещало направить Украине радары для выявления беспилотников, а также морские тральщики для разминирования.