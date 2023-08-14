Россиянам объяснили, почему Киев начал признаваться в терактах на территории РФ

Если раньше Киев отрицал свою причастность к террористическим актам в российском тылу, то сейчас из-за провалов на фронте признается в диверсионной работе, преподнося это как победы. Об этом пишет Tsargrad.tv со ссылкой на опрошенных экспертов. Отмечается, что на Украине якобы создан особый батальон, который совершает теракты на территории РФ.

Политолог Ольга Дегтярева заявила изданию, что одной из основных целей Киева является поиск наводчиков. По ее словам, зачастую агентами киевского режима могут быть обычные мирные жители, причем некоторые из них даже не осознают, что совершают злодеяния.

«В Мариуполе, например, все знают, что там проблемы с водой. И наводчиками для украинской армии как раз выступают простые жители, бабушки. Против которых ничего не сделать, там их просто вывозят за черту, но они продолжают свою подрывную деятельность», — отметила Дегтярева.

По ее словам, потенциального агента могут завербовать, угрожая расправиться с его близкими либо заставив взять большой кредит и обещая списать его при согласии работать на украинские спецслужбы.

12 августа две модифицированные ракеты С-200 попытались атаковать Крымский мост. Они были сбиты российской системой ПВО в районе Керченского пролива. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности Киева к произошедшему и назвал «красноречивое задымление» над переправой ответом на действия Вооруженных сил РФ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине пообещали «наилучший» ответ на осмотр Россией сухогруза.