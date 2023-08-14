Украинский генерал заявил о вероятности наступления России на Киев

Командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев заявил, что российские войска могут начать наступление на Киев, поэтому украинское командование делает все для повышения обороны. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

«Повторное наступление на Киев никто никогда не исключал. Мы понимаем, что враждебные намерения зависят только от решений высшего политического руководства РФ. Так что, учитывая указанное, такая вероятность существует, но по состоянию на данный момент она не подкреплена силами и средствами», — сказал Наев.

По его словам, украинская разведка постоянно мониторит ситуацию и своевременно доводит информацию до руководства армии и командующих группировок. Командующий отметил, что ВСУ «делают все, чтобы повысить нашу способность не допустить успешных враждебных действий на Киевском направлении». Он добавил, что с учетом этой ситуации к работе привлекаются председатели военных администраций и «другие составляющие силы обороны и безопасности».

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