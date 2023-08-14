Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному сроку бойца «Азова»*

Верховный суд Донецкой народной республики приговорил к пожизненному сроку заключения бойца украинского нацбатальона «Азов» (организация запрещена в России) Николая Куща за убийство раненного солдата в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.

По данным суда, в середине апреля 2022 года во время патрулирования подконтрольной Вооруженным силам Украины территории Мариуполя Кущ выстрелил в военнослужащего народной милиции ДНР, отобрал у него оружие, перевернул на спину и застрелил из автомата.

На прошлой неделе стало известно, что Верховный суд ДНР приговорил командира отряда «Азов» Анатолия Килюшика к 25 годам лишения свободы в колонии строго режима за расстрел жителя Мариуполя.

Также в конце мая суд в ДНР приговорил бойца «Азова» Алексея Кыркалова (пользовался позывным «Фриц») к пожизненному сроку за убийство российского военнопленного в Мариуполе.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.