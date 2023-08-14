Разведчики РФ взяли штурмом окопы противника в районе Работино

Разведчики Вооруженных сил России провели контратаку возле села Работино в Запорожской области, заняты окопы противника. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наши разведчики, застав врага врасплох, провели контратаку в районе Работино на Ореховском направлении. Штурмом взяты окопы противника», — заявил Рогов.

Он также отметил, что несколько военнослужащих Вооруженных сил Украины были взяты в плен.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации пресекли атаку Вооруженных сил Украины у Работино в Запорожской области. Балицкий подчеркнул, что выдвижение ВСУ было обнаружено российской системой радиоперехвата, был открыт огонь артиллерии и авиации.

По его словам, потеря живой силы у ВСУ составила до 60% личного состава, также были уничтожены 20 единиц техники Украины.

13 августа в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что истребительная авиация РФ сбила вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Донецкой народной республикой (ДНР). В ведомстве подчеркнули, что вертолет был уничтожен в районе населенного пункта Брусовка.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.