В июле при помощи пророссийских подпольщиков из организации «Русский Херсон» артиллеристами Вооруженных сил РФ были уничтожены украинские военные объекты в поселке Садовое в Херсонской области. Об этом один из подпольщиков рассказал РИА Новости.

По его словам, усилиями подпольщиков были обнаружены объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Садовом, по которым затем успешно нанесла удар российская артиллерия. В результате этого удара было уничтожено около 30 украинских военных. Также в самом Херсоне были уничтожены склад боеприпасов и несколько единиц военной техники.

Кроме того, подпольщик сообщил, что активистами сопротивления распространяются прокламации, которые должны помочь запуганной и колеблющейся части местного населения открыть глаза на истинное положение вещей.

Он заявил, что в ряды подпольной организации вступают новые участники, действуют теперь не только в Херсоне, но и на других подконтрольных Киеву территориях Херсонской области. Поэтому у подпольщиков сейчас достаточно сил, чтобы перейти к активным действиям.

Ранее сообщалось, что благодаря работе пророссийских подпольщиков в Херсоне в ночь на 5 июня был уничтожен украинский буксир, который выполнял поставленную ВСУ задачу.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.