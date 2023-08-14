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Минобороны РФ заявило о поражении пунктов дислокации ВСУ

Минобороны: истребители Су-34 поразили три пункта временной дислокации ВСУ в ДНР

Российские истребители Су-34 из группировки войск «Юг» нанесли удары по трем пунктам временной дислокации ВСУ. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, передает РИА Новости.

«Истребители-бомбардировщики Су-34 Южной группировки войск нанесли поражение управляемыми боеприпасами по двум пунктам временной дислокации третьей отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Белая Гора», — сказал он, добавив, что эти самолеты ВС РФ в Авдеевке нанесли удары по пункту временной дислокации украинских военных, а также по их складу боеприпасов и двум районам сосредоточения вооружения и военной техники бригады ВС Украины.

До этого сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» нанесли удар по штурмовым группам украинской армии на Краснолиманском направлении. Руководитель пресс-центра группировки Александр Савчук отметил, что в результате удара Российская армия ликвидировала больше 60 военных Вооруженных сил Украины.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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