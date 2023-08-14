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Трофейную технику НАТО покажут на военно-техническом форуме «Армия-2023» в Кубинке

РИА Новости: на форуме «Армия-2023» в Кубинке покажут трофейную технику НАТО

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На международном военно-техническом форуме «Армия-2023», который пройдет 14-20 августа в Кубинке, планируется продемонстрировать образцы трофейной техники НАТО. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает РИА Новости.

По полученным от него сведениям, в рамках форума планируется показать трофейную технику НАТО, которая в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине была захвачена российскими бойцами.

Собеседник агентства сказал, что на форуме можно увидеть несколько единиц западной бронетехники, в том числе и боевые машины пехоты.

К настоящему времени компания »«Высокоточные комплексы» ознакомилась с шестью типами иностранной трофейной техники. Российские специалисты обратили внимание на неплохую бронезащиту техники НАТО, но при этом подчеркнули ее слабую подвижность и ремонтопригодность, а также излишнюю сложность конструкции и трудоемкое техобслуживание.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что на Купянском и Краснолиманском направлениях российские военные при продвижении нашли огромное количество вооружения из стран НАТО.

По его словам, все, что российские войска заполучили в качестве трофеев, внимательно проверяется, изучается, документируется и поступает на склады, где решением комиссии по ВВТ (хранению вооружения и военной техники) определяется его дальнейшая судьба.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

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