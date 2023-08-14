Взрывы в Одессе произошли в четвертый раз

Взрывы прозвучали в Одессе в четвертый раз за ночь. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

До этого СМИ Украины сообщили о новых взрывах, происшедших в Одессе. С 1:29 по 2:17 местного времени (совпадает с московским) в городе произошло не менее пяти новых взрывов.

При этом украинские СМИ и Telegram-каналы уже сообщали о взрывах в городе в ночь на понедельник.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы.

12 августа бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в эфире YouTube-канала Dialogue works, что Украина может лишиться Одессы из-за неспособности вооруженных сил страны продолжать военные действия в полном объеме. По его мнению, с каждым днем «значительно снижаются» шансы на то, что Украина удержит контроль над этим городом.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.