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Forbes назвал проблему танков Leopard 1, предназначенных ВСУ

Forbes: танки Leopard 1 для ВСУ имеют проблему с системой управления огнем

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Mindaugas Kulbis/AP

Предназначенные ВС Украины танки Leopard 1A5BE, разработанные в Бельгии, имеют проблему с системой управления огнем (СУО). Об этом написал в статье Forbes обозреватель Дэвид Экс.

По его словам, у танков модификации 1A5BE отличается система управления огнем SABCA, которая требует особого ухода и техподдержки.

«Уже есть признаки, что необычные системы SABCA на тех 50 танках «Леопардах» 1A5BE, что Rheinmetall приобрела у (бельгийской. – «Газета.Ru») OIP Land Systems, находятся в плохом состоянии», — написал Экс.

Он также отметил, что «гораздо более серьезная» проблема данной модели танка — это тонкая стальная броня, толщина которой составляет 70 мм. Такая броня, как добавил обозреватель, не может надежно защитить «ни от чего мощнее крупнокалиберного пулемета русских».

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого сообщалось, что правительство Германии договорилось с концерном Rheinmetall о ремонте 30 танков Leopard для Вооруженных сил Украины.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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