Forbes назвал проблему танков Leopard 1, предназначенных ВСУ

Предназначенные ВС Украины танки Leopard 1A5BE, разработанные в Бельгии, имеют проблему с системой управления огнем (СУО). Об этом написал в статье Forbes обозреватель Дэвид Экс.
По его словам, у танков модификации 1A5BE отличается система управления огнем SABCA, которая требует особого ухода и техподдержки.
«Уже есть признаки, что необычные системы SABCA на тех 50 танках «Леопардах» 1A5BE, что Rheinmetall приобрела у (бельгийской. – «Газета.Ru») OIP Land Systems, находятся в плохом состоянии», — написал Экс.
Он также отметил, что «гораздо более серьезная» проблема данной модели танка — это тонкая стальная броня, толщина которой составляет 70 мм. Такая броня, как добавил обозреватель, не может надежно защитить «ни от чего мощнее крупнокалиберного пулемета русских».
До этого сообщалось, что правительство Германии договорилось с концерном Rheinmetall о ремонте 30 танков Leopard для Вооруженных сил Украины.
Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.