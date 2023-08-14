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В Одессе произошла серия новых взрывов

«Суспильне»: в Одессе произошли новые взрывы

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Поселок Котовского Поскот/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

СМИ Украины сообщили о новых взрывах, происшедших в Одессе.

По данным интернет-издания «Суспильне» («Общественное»), с 1.29 по 2.17 местного времени (совпадает с московским) в городе произошло не менее пяти новых взрывов.

До этого украинские СМИ и Telegram-каналы уже сообщали о взрывах в городе в ночь на понедельник.

Telegram-канал «Одесса сейчас» сообщил, в результате взрывной волны в окнах домах вылетели стекла. Также начался пожар.

По последним сведениям, в регионе объявлен отбой воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что в украинской столице, а также еще в нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщается на официальном ресурсе по оповещению граждан.

Согласно его данным, предупреждение звучит в Киеве и в Днепропетровской, Киевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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