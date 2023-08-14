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В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога

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В украинской столице, а также еще в нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщается на официальном ресурсе по оповещению граждан.

Согласно его данным, предупреждение звучит в Киеве и в Днепропетровской, Киевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

При этом украинское издание «Общественное» сообщало, что в Одессе произошли взрывы, были слышны соответствующие звуки. Там же была объявлена воздушная тревога.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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