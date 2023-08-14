В Киеве объявили воздушную тревогу

В украинской столице, а также еще в нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщается на официальном ресурсе по оповещению граждан.

Согласно его данным, предупреждение звучит в Киеве и в Днепропетровской, Киевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

При этом украинское издание «Общественное» сообщало, что в Одессе произошли взрывы, были слышны соответствующие звуки. Там же была объявлена воздушная тревога.

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