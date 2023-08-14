Украинские СМИ пишут о взрывах в Одессе

В Одессе произошли взрывы, были слышны соответствующие звуки. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

«В Одессе раздались звуки взрывов», — сказано в сообщении.

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в эфире YouTube-канала Dialogue works, что Украина может лишиться Одессы из-за неспособности вооруженных сил страны продолжать военные действия в полном объеме. По его мнению, с каждым днем «значительно снижаются» шансы на то, что Украина удержит контроль над этим городом.

Эксперт обратил внимание, что войска РФ уже перешли в наступление на Харьковском направлении. Он указал, что они продвигаются по несколько километров в день. Как считает Джонсон, российские силы могут в скором времени освободить город Купянск.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.