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В ряде областей Украины отменили воздушную тревогу

Воздушная тревога отменена в восьми регионах Украины

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В восьми украинских регионах отменили воздушную тревогу. Об этом сообщается на официальном ресурсе по оповещению населения Минцифры Украины.

По его данным, тревога перестала работать в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

До этого сообщалось, что на Украине в нескольких регионах страны была объявлена воздушная тревога.

13 августа в Министерстве обороны России сообщили, что российские вооруженные силы пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал
украинскую армию.

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Операция на Украине
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