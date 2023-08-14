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В Британии сообщили об окончании обучения военных ВСУ по высадке морского десанта

В Британии завершили обучение военных ВСУ операциям по высадке морского десанта

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Около тысячи украинских военных завершили курс подготовки к операциям по высадке морского десанта в Великобритании. Об этом сообщается на сайте британского министерства обороны.

Уточняется, что в общей сложности подготовка заняла шесть месяцев. В оборонном ведомстве отметили, что каждая учебная группа прошла пятинедельную программу обучения, развив в том числе навыки ближнего боя.

Кроме того, британские инструкторы из Королевской морской пехоты и армии обучали солдат Вооруженных сил Украины десантным операциям на надувных лодках, а также применению противотанковых ракетных комплексов NLAW, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и других вооружений.

8 августа Вооруженные силы Украины в социальных сетях сообщали, что Великобритания обучила 20 тысяч украинских военных. Отмечалось, что военнослужащие прошли подготовку в рамках многонациональной учебной операции Interflex под руководством Соединенного Королевства.

До этого в британском Королевском военно-морском флоте заявляли, что военные Великобритании совместно с экспертами из стран-союзников обучают украинских солдат навыкам разминирования. Подготовка водолазов ВСУ, саперов, а также специалистов по работе «с подводными аппаратами без экипажа» осуществляется в заливе Лох-Ю на северо-западе Шотландии.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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