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В Минобороны сообщили о нарушениях со стороны США протоколов деконфликтации в Сирии

ЦПВС: коалиция США за сутки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии

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AP

Международная «коалиция» во главе с Соединенными Штатами за минувшие сутки 13 раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в республике контр-адмирал Вадим Кулить, передает РИА Новости.

«За сутки со стороны «коалиции» зафиксировано 13 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

Кулить добавил, что в районе зоны Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы, за сутки зарегистрировано 10 нарушений двумя парами F-35, двумя парами самолетов F-16 и двумя беспилотниками MQ-1C.

12 августа контр-адмирал заявлял, что авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США за минувшие сутки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии.

До этого Кулить говорил, что два самолета Су-34 и два Су-35 Воздушно-космических сил России в Сирии подверглись воздействию систем наведения. Кроме того, Кулить отмечал, что российские самолеты также подверглись радиолокационным воздействиям со стороны двух истребителей F-35.

Ранее президент Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.

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