Обозреватель The Independent Мари Дежевски утверждает, что действия украинского руководства в Черном море могут спровоцировать военный конфликт с вовлечением других стран региона.

Она утверждает, что Вооруженные силы Украины предпринимают действия против России на ее территории и в Черном море из-за серьезных неудач на фронте. Обозреватель считает, что это рискованный шаг, который может распространить вооруженное противостояние на весь регион.

Дежевски подчеркнула, что российская сторона может предпринять более решительные ответные меры против Украины и ее западных регионов.

До этого в Министерстве обороны России заявили, что Украина совершила новую попытку атаковать Крымский мост переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.