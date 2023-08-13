Во Франции борьбу с терроризмом отодвинули на второй план из-за ситуации на Украине

Борьба с терроризмом, в том числе в Сахельском регионе, отходит на второй план, уступая место ситуации вокруг Украины. Такое заявление газете Var-Matin сделал министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

Он напомнил, что крупный рассадник террористов находится «в двух шагах от Средиземного моря». Но украинский конфликт «делает часть западных наблюдателей близорукими».

«Мы больше не говорим о борьбе с терроризмом, <…> в том числе и в парламенте», — посетовал глава ведомства.

Министр обратил внимание, что борьбу с терроризмом французские военные вели в Нигере по просьбе «законных властей республики». По словам Лекорню, «сложная ситуация с терроризмом» наблюдается также в Буркина-Фасо и Мали.

Министр поддержал решения Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в отношении Нигера. Он не согласился с мнением французских политиков, что Париж утратил свое влияние в Африке.

Лекорню в интервью изданию также обратил внимание, что Франция выполнила поставленную на год цель по обучению украинских военных.

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