Франция выполнила поставленную на год цель по обучению украинских военных

Франция в начале августа выполнила поставленную на 2023 год задачу по обучению военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление газете Var-Matin сделал французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню.

«Уже в августе мы достигли поставленной на год цели: обучили 6 тыс. украинских солдат, распределенных между Францией и Польшей», — подчеркнул глава военного ведомства.

Он обратил внимание, что французские военные продолжат обучать украинских солдат, так как контрнаступление ВСУ «требует нового поколения» бойцов, которых необходимо тренировать.

Лекорню напомнил, что Париж продолжит поддерживать Киев, предоставляя военную технику и боеприпасы.

В мае в Париже заявили, что могут сделать вклад в общую подготовку украинских летчиков. По словам главы Министерства иностранных дел Катрин Колонна, «нет никакого табу», однако Украина изыскивает только самолеты F-16, которых у Франции нет.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.