Вооруженные силы Российской Федерации пресекли атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Работино в Запорожской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Противник потерпел сокрушительное поражение, остатки группировки отошли на ранее занимаемые позиции», — заявил врио губернатора.

Балицкий подчеркнул, что выдвижение ВСУ было обнаружено российской системой радиоперехвата, был открыт огонь артиллерии и авиации.

По его словам, потеря живой силы у ВСУ составила до 60% личного состава, также были уничтожены 20 единиц техники Украины.

13 августа в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что истребительная авиация РФ сбила вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Донецкой народной республикой (ДНР). В ведомстве подчеркнули, что вертолет был уничтожен в районе населенного пункта Брусовка.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.