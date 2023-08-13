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Российские военные пресекли атаку ВСУ у Работино в Запорожской области

Балицкий: российские силы пресекли атаку ВСУ у Работино в Запорожской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации пресекли атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Работино в Запорожской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Противник потерпел сокрушительное поражение, остатки группировки отошли на ранее занимаемые позиции», — заявил врио губернатора.

Балицкий подчеркнул, что выдвижение ВСУ было обнаружено российской системой радиоперехвата, был открыт огонь артиллерии и авиации.

По его словам, потеря живой силы у ВСУ составила до 60% личного состава, также были уничтожены 20 единиц техники Украины.

13 августа в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что истребительная авиация РФ сбила вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Донецкой народной республикой (ДНР). В ведомстве подчеркнули, что вертолет был уничтожен в районе населенного пункта Брусовка.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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