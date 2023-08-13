ВС РФ нанесли комплексное поражение по скоплению ВСУ на Запорожском направлении

Российские части отбили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении и нанесли комплексное поражение по скоплению живой силы и техники. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что на Запорожском направлении российские бойцы при поддержке артиллерии отразили атаку ВСУ юго-западнее села Успеновка.

«Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Яблоневое и Малая Токмачка Запорожской области», — отметил он.

Конашенков уточнил, что потери ВСУ превысили 40 солдат. Кроме того, украинские военные лишились пяти танков, пяти боевых машин пехоты, трех автомобилей, трех гаубиц и орудия Д-20.

Утром 12 августа стало известно, что российские военные отразили пять атак на Краснолиманском направлении.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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