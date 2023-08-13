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ВС РФ нанесли комплексное поражение по скоплению ВСУ на Запорожском направлении

МО РФ: ВС России нанесли комплексное поражение по скоплению ВСУ в Запорожье

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Минобороны РФ

Российские части отбили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении и нанесли комплексное поражение по скоплению живой силы и техники. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что на Запорожском направлении российские бойцы при поддержке артиллерии отразили атаку ВСУ юго-западнее села Успеновка.

«Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Яблоневое и Малая Токмачка Запорожской области», — отметил он.

Конашенков уточнил, что потери ВСУ превысили 40 солдат. Кроме того, украинские военные лишились пяти танков, пяти боевых машин пехоты, трех автомобилей, трех гаубиц и орудия Д-20.

Утром 12 августа стало известно, что российские военные отразили пять атак на Краснолиманском направлении.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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