В Минобороны России рассказали о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что на Южно-Донецком направлении в результате боев российские силы ликвидировали до 80 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В результате боев уничтожены танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубицы Д-20 и Д-30», — добавили в российском оборонном ведомстве.

Также в Минобороны РФ сообщили, что российская армия при помощи авиации, артиллерии и ракетных войск за сутки смогла поразить технику и живую силу ВСУ в 137 районах.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в районе Орехова в Запорожской области был поражен передовой командный пункт 9-го армейского корпуса ВСУ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.