Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минобороны России рассказали о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении

Минобороны России: на Южно-Донецком направлении уничтожены до 80 солдат ВСУ

close
100%
Reuters

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что на Южно-Донецком направлении в результате боев российские силы ликвидировали до 80 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В результате боев уничтожены танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубицы Д-20 и Д-30», — добавили в российском оборонном ведомстве.

Также в Минобороны РФ сообщили, что российская армия при помощи авиации, артиллерии и ракетных войск за сутки смогла поразить технику и живую силу ВСУ в 137 районах.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в районе Орехова в Запорожской области был поражен передовой командный пункт 9-го армейского корпуса ВСУ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях