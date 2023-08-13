Минобороны сообщило о поражении пункта управления БПЛА в ДНР

Минобороны сообщило о поражении пункта управления беспилотниками возле населенного пункта Первомайское в ДНР, передает ТАСС.

Как утверждает министерство, возле Первомайского также поражены живая сила и военная техника ВСУ.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что в 17:30 мск средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в Белгородской области.

По данным ведомства, в результате атаки никто не пострадал, при падении обломков беспилотника не возникло никаких разрушений.

Также сообщалось, что ВСУ за сутки атаковали беспилотниками четыре района Белгородской области.

12 августа Минобороны РФ сообщило о попытке удара украинской ракеты по Крымскому мосту. До этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в районе Керченского пролива сбили две ракеты. Советник главы Крыма Олег Крючков на этом фоне попросил граждан не снимать работу ПВО.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Находящихся на объекте и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее Минобороны России сообщило о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении.