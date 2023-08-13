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ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ в 137 районах

Минобороны: ВС РФ за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 137 районах

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РИА Новости

Российская армия при помощи авиации, артиллерии и ракетных войск за сутки поразили технику и живую силу Вооруженных сил Украины в 137 районах. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Также отмечается, что в районе Орехова в Запорожской области был поражен передовой командный пункт 9-го армейского корпуса ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили американскую гаубицу М777 с боекомплектом под Херсоном. Также были уничтожены три 120-миллиметровых миномета вместе с расчетами, заявил источник. По его словам, под Херсоном была уничтожена позиция украинских войск, 5 боевиков уничтожены, 4 ранены.

До этого Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар оружием воздушного базирования по военному аэродрому в районе Коломыи Ивано-Франковской области Украины.

Накануне Минобороны России сообщило, что российские военные отразили несколько атак Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Как рассказали в министерстве, три атаки подразделений 21-й механизированной бригады ВСУ в районах сел Успеновка и Работино Запорожской области были отражены активными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии.

Также в Минобороны заявили, что российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 16 дронов Вооруженных сил Украины.

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