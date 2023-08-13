Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ сообщило об успешно отраженной атаке ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВС РФ успешно отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Минобороны сообщило, что ВС РФ успешно отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении.

«Профессиональными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражена атака штурмовой группы 68-й «егерской» бригады ВСУ», — сообщает министерство.

Сообщается, что боевые действия велись юго-восточнее населенного пункта Новоегоровка в Луганской народной республике.

По данным ведомства, в ходе боев ВСУ потеряли 45 бойцов, а также три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также гаубицу Д-30.

До этого Минобороны сообщило, что штурмовики РФ захватили два опорных пункта ВСУ на Купянском направлении. Позднее власти Украины начали эвакуацию из Купянского района на фоне продвижения ВС РФ.

24 февраля 2022 года Россия начала военную на Украине. »Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях