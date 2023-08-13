Минобороны РФ сообщило об успешно отраженной атаке ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны сообщило, что ВС РФ успешно отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении.

«Профессиональными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражена атака штурмовой группы 68-й «егерской» бригады ВСУ», — сообщает министерство.

Сообщается, что боевые действия велись юго-восточнее населенного пункта Новоегоровка в Луганской народной республике.

По данным ведомства, в ходе боев ВСУ потеряли 45 бойцов, а также три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также гаубицу Д-30.

До этого Минобороны сообщило, что штурмовики РФ захватили два опорных пункта ВСУ на Купянском направлении. Позднее власти Украины начали эвакуацию из Купянского района на фоне продвижения ВС РФ.

24 февраля 2022 года Россия начала военную на Украине. »Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.