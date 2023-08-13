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В российские войска поставят первую партию винтовок СВЧ

Концерн «Калашников»: первую партию винтовок СВЧ поставят в войска до конца года

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил журналистам, что первая массовая партия снайперских винтовок Чукавина (СВЧ) будет поставлена в войска до конца 2023 года, передает ТАСС.

«До конца текущего года мы должны в рамках выполнения гособоронзаказа поставить первую массовую партию в войска», — сказал он.

5 августа сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу и глава Минпромторга Денис Мантуров провели совещание по гособоронзаказу в штабе объединенной группировки российских войск.

До этого Шойгу заявлял, что Вооруженные силы Украины бросают новые силы на штурм позиций ВС РФ.

По его словам, благодаря действиям российских военных продвижения ВСУ «не допущено». Шойгу добавил, что российские Вооруженные силы продолжает вести боевые действия на всех направлениях, пытаясь ослабить боевые возможности противника.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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