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Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике ВСУ в Курской области

Минобороны: системы ПВО сбили беспилотник ВСУ в Курской области

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РИА Новости

Минобороны России сообщили, что российские системы ПВО сбили беспилотник ВСУ в Курской области в 11:30 мск.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщило ведомство.

Ранее сообщалось об атаке аналогичного беспилотника в Белгородской области около 11:00 мск.

12 августа Минобороны РФ сообщило о попытке удара украинской ракеты по Крымскому мосту. До этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в районе Керченского пролива сбили две ракеты. Советник главы Крыма Олег Крючков на этом фоне попросил граждан не снимать работу ПВО.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Находящихся на объекте и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Позднее Минобороны РФ заявило, что ВСУ попытались атаковать Крымский мост переделанной ракетой С-200.

Ранее в МИД прокомментировали сообщения о троих раненых в результате ракетного удара по Краматорску колумбийцах.

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