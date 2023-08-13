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На Украине заявили, что командиры ВСУ игнорируют советы Запада на поле боя

УНИАН: командиры ВСУ игнорируют советы западных союзников из-за их ошибок

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Reuters

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) начинают игнорировать советы западных союзников на поле боя в связи с ошибками, которые допускает НАТО. Об этом сообщает украинское издание УНИАН.

Издание подчеркивает, что именно ошибки военного руководства НАТО стали причиной провала украинского контрнаступления.

«Наши штабы стали действовать по-своему, игнорируя западных советников-теоретиков, которые мало понимают, что происходит. Те пытаются оправдываться, дескать, проблема заключается не в НАТОвских доктринах и советниках, а в украинских военных», — утверждается в материале.

Кроме того, УНИАН указывает, что разногласия возникли из-за доктрины Североатлантического альянса. Согласно ей, операции должны проводиться при доминировании в воздухе, но преимущество в воздухе до сих пор имеет российская армия.

12 августа бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон назвал преступным решение руководства Украины и президента страны Владимира Зеленского о начале контрнаступления ВСУ из-за жертв в рядах украинской армии.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что зимой ВСУ потерпят поражение из-за нехватки снарядов.

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Контрнаступление Украины
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