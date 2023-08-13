Обозреватель китайского новостного сайта Guancha Дау Ланьцзян, рассуждая о контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил, что план США по ослаблению Российской Федерации через вооруженный конфликт на Украине полностью провалился.

«Сейчас Зеленский и его администрация уже не могут повернуть назад, поэтому они не находят себе места из-за тревоги», — отметил он.

Дау Ланьцзян подчеркнул, что украинская армия в условиях значительных потерь тяжелой техники непрерывно посылала пехоту на штурм противника, однако не смогла добиться ничего, кроме огромных потерь живой силы. Это, по мнению обозревателя, в значительной степени помешало продвижению ВСУ.

«Стратегия Соединенных Штатов по истощению военной мощи Москвы руками Киева полностью повалилась», — констатировал эксперт..

Дау Ланьцзян подсчитал, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 20% вооружения и техники, в том числе и западных единиц.

12 августа советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ идет по плану.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.