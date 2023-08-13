Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили своих раненых товарищей после провальной атаки на позиции российской армии у населенного пункта Первомайское на Авдеевском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на разведчика-добровольца с позывным «Ганс».

Указывается, что украинская армия пятью группами пыталась атаковать передовые позиции Первомайского.

«Всю ночь они пытались выйти от огня нашей артиллерии. Утром за ними приехала машина эвакуации», — заявил разведчик.

Он уточнил, что украинская эвакуационная машина быстро скрылась в обратном направлении, бросив раненых на месте обстрела.

До этого бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор заявлял, что иностранцы массово бегут из рядов Вооруженных сил Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.