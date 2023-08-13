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Минобороны РФ сообщило о сбитом беспилотнике в Белгородской области

Минобороны: система ПВО уничтожила украинский дрон в Белгородской области

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Darko Vojinovic/AP

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о сбитом украинском беспилотнике самолетного типа в Белгородской области, передает РИА Новости.

По данным военного ведомства, российская система противовоздушной обороны (ПВО) в районе 4.00 ночи обнаружила и уничтожила дрон над территорией этого региона.

Как указали в Минобороны, «в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет».

12 августа Минобороны РФ сообщило о попытке удара украинской ракеты по Крымскому мосту. До этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в районе Керченского пролива сбили две ракеты. Советник главы Крыма Олег Крючков на этом фоне попросил граждан не снимать работу ПВО.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Находящихся на объекте и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Позднее Минобороны РФ заявило, что ВСУ попытались атаковать Крымский мост переделанной ракетой С-200.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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