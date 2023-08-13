Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что военные группировки «Центр» отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении, передает РИА Новости.

По его словам, в районе Серебрянского лесничества передовыми подразделениями группировки отражено пять попыток атаки штурмовых групп 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также пятой бригады национальной гвардии Украины.

Как сообщил Савчук, противник при этом потерял свыше 80 бойцов. Кроме того, уничтожены боевая машина пехоты, бронированная машина, а также 120-миллиметровый миномет противника.

Начальник пресс-центра также указал, что на Сватовском направлении артиллерия и авиация «Центра» отразили две попытки атаки штурмовых групп 68-й егерской бригады ВСУ. Потери противника составили до 10 человек, а также боевая бронированная машина.

«Экипажами многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесено четыре удара управляемыми авиационными бомбами по трем пунктам временной дислокации и полевому складу боеприпасов в районе Невское, Пролетарское», — добавил он.

12 августа стало известно, что ВС РФ ликвидировали пункт управления наемников с терминалом связи «Старлинк» в Николаевке. Кроме того, российские военные разбили гаубицу и САУ «Гвоздика» ВСУ под Херсоном.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.