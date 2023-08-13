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Американский военный журнал оценил российские истребители Су-57

Military Watch: российские Су-57 продемонстрировали эффективность на Украине

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Павел Бедняков/РИА Новости

Российские истребители пятого поколения Су-57 показали эффективность в условиях военных действий на Украине, пишет американский журнал Military Watch.

В материале говорится, что истребитель Су-57 показал себя в воздушных боях и при выполнении задач по выведению из строя систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

Журналисты пишут, что главным преимуществом этих истребителей является то, что они прошли более интенсивные испытания в ходе реальных военных действий, в сравнении с американскими или китайскими аналогами. Авторы уточняют, что Су-57 доказали способность на практике выполнять сложные задачи.

11 августа госкорпорация «Ростех» показала Су-57 в виде механизированного монстра.

До этого Military Watch назвал российский истребитель пятого поколения Су-57 самым опасным в ВКС РФ. Всего издание провело анализ 15 российских истребителей, ранжируя их по боевой мощи и опасности.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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