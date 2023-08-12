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Губернатор Севастополя объяснил возможные громкие звуки в городе

Губернатор Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе тренировкой флота

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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

В ближайшее время на южном и северном молах в Севастополе пройдет тренировка Военно-морского флота России. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор города Михаил Развожаев.

«В ближайшие полчаса на южном и северном молах наш флот проводит тренировку ППДО, в том числе со стрельбой из различных видов стрелкового вооружения», — сказано в сообщении.

Он также подчеркнул, что в городе все спокойно.

10 августа Министерство обороны России заявляло, что украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в небе над территорией Московской и Калужской областей и Севастополя.

До этого Развожаев сообщал, что Военно-морской флот РФ проводит тренировку по радиационной, химической и биологической защите, поэтому в районе Севастопольской бухты может наблюдаться дым.

5 августа он также говорил, что надводный беспилотный летательный аппарат уничтожен силами российского Черноморского флота на большом отдалении от берега в Севастопольской морской зоне.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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