Минобороны РФ сообщило о сбитом дроне в Белгородской области

Министерство обороны РФ сообщило, что в 17:30 мск средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в Белгородской области.

По даным ведомства, в результате атаки никто не пострадал, при падении обломков беспилотника не возникло никаких разрушений.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки атаковали беспилотниками четыре района Белгородской области.

12 августа Минобороны РФ сообщило о попытке удара украинской ракеты по Крымскому мосту. До этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в районе Керченского пролива сбили две ракеты. Советник главы Крыма Олег Крючков на этом фоне попросил граждан не снимать работу ПВО.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Находящихся на объекте и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Позднее Минобороны РФ заявило, что ВСУ попытались атаковать Крымский мост переделанной ракетой С-200.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.