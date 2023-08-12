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В Румынии назвали дату проведения учений боевой группы НАТО в стране

МО Румынии: с 14 августа боевая группа НАТО начнет международные учения Deployex

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Mindaugas Kulbis/AP

Международные учения боевой группы НАТО начнутся 14 августа в Румынии. Об этом сообщается на сайте Минобороны страны.

«В период с 14 по 18 августа около 250 французских и люксембургских солдат и 65 технических средств боевой группы НАТО в Румынии примут участие в учениях Deployex на полигоне Бабадаг», — сказано в сообщении.

Отмечается, что целью учений являются отработка быстрого развертывания войск и техники боевой группы Североатлантического альянса.

Боевую группу НАТО в Румынии создали в мае 2022 года. На сегодняшний день в стране находятся военнослужащие из Франции, Бельгии и Нидерландов. Также не исключается участие и других государств.

10 августа заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявлял, что НАТО отрабатывает сценарий применения против России ядерного оружия. Он отмечал, что в Североатлантическом альянсе есть практика по отработке так называемых совместных ядерных миссий.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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