Экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон назвал преступным решение руководства Украины и президента Владимира Зеленского о начале контрнаступления ВСУ из-за жертв в рядах украинской армии. Об этом он сказал в эфире You-Tube-канала Dialogue works.

«Украинские войска потеряли примерно 60 тыс. солдат — это безумно высокие цифры», — заявил Джонсон и назвал такую ситуацию «преступлением».

По мнению аналитика, при начале контрнаступления у ВСУ не было достаточного количества систем ПВО и артиллерийских установок и снарядов, что заранее обрекало контрнаступление на провал.

Ранее Джонсон заявил, что зимой ВСУ потерпят поражение из-за нехватки снарядов.

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