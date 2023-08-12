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Экс-агент ЦРУ осудил Зеленского из-за бессмысленных жертв

Экс-агент ЦРУ Джонсон назвал преступным решение Киева о наступлении из-за жертв

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон назвал преступным решение руководства Украины и президента Владимира Зеленского о начале контрнаступления ВСУ из-за жертв в рядах украинской армии. Об этом он сказал в эфире You-Tube-канала Dialogue works.

«Украинские войска потеряли примерно 60 тыс. солдат — это безумно высокие цифры», — заявил Джонсон и назвал такую ситуацию «преступлением».

По мнению аналитика, при начале контрнаступления у ВСУ не было достаточного количества систем ПВО и артиллерийских установок и снарядов, что заранее обрекало контрнаступление на провал.

Ранее Джонсон заявил, что зимой ВСУ потерпят поражение из-за нехватки снарядов.

24 февраля 2022 года Россия начала военную спецоперацию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в Госдуме заявили, что даже Зеленский не понимает, чего от него требует НАТО.

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