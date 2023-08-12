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На Украине сообщили о прибытии в Киев главы генштаба Британии

«Страна.ua»: в Киев прибыл глава генштаба Великобритании Тони Радакин

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Глава генерального штаба Великобритании Тони Радакин прибыл в Киев, где встретился с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Провели работу на одном из пунктов управления, подробно ознакомил адмирала Радакина с обстановкой на поле боя, с нашими наступательными и оборонительными действиями. Обсудили насущные нужды украинского войска», — сказал главком ВСУ.

Накануне руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак говорил, что Украина и Великобритания начали переговоры о гарантиях безопасности для Киева. Он также отмечал, что к декларации о долгосрочных гарантиях безопасности Украины присоединились уже 13 государств.

10 августа Ермак заявлял, что представители военно-политического руководства Украины и США провели переговоры, посвященные ситуации на фронте и оборонному сотрудничеству. Встреча прошла по поручению украинского лидера Владимира Зеленского.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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