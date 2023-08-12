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В Минобороны рассказали о новой попытке Киева атаковать Крымский мост

Минобороны России подтвердило новую попытку Киева атаковать Крымский мост

Украина совершила новую попытку атаковать Крымский мост переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство обороны России.

«12 августа около 15.00 часов мск киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и сбита в воздухе», — заявили в ведомстве.

Также в российском оборонном ведомстве уточнили, что разрушений и пострадавших нет.

12 августа Минобороны РФ сообщило о попытке удара украинской ракеты по Крымскому мосту. До этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в районе Керченского пролива сбили две ракеты. Советник главы Крыма Олег Крючков на этом фоне попросил граждан не снимать работу ПВО.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Находящихся на объекте и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Позднее Минобороны РФ заявило, что ВСУ попытались атаковать Крымский мост переделанной ракетой С-200.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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Атаки на Крымский мост
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