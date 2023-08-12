Аксенов сообщил о сбитой ракете ВСУ над Керченским проливом

Силы ПВО сбили еще одну украинскую ракету над Керченским проливом. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
«Еще одна ракета ВСУ сбита над Керченским проливом», — написал он.
12 августа Минобороны РФ заявило о перехвате ракеты С-200, переделанной в ударный вариант. В министерстве отметили, что разрушений и пострадавших при первой атаке нет. Ракету удалось перехватить около 13:00.
До этого глава Крыма рассказал, что в районе Керченского пролива сбили две ракеты.
Движение машин по Крымскому мосту временно приостановили. Людей, которые находились на объекте и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Ранее на Украине предложили наградить причастных к теракту на Крымском мосту.