Аксенов сообщил о сбитой ракете ВСУ над Керченским проливом

Силы ПВО сбили еще одну украинскую ракету над Керченским проливом. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

«Еще одна ракета ВСУ сбита над Керченским проливом», — написал он.

12 августа Минобороны РФ заявило о перехвате ракеты С-200, переделанной в ударный вариант. В министерстве отметили, что разрушений и пострадавших при первой атаке нет. Ракету удалось перехватить около 13:00.

До этого глава Крыма рассказал, что в районе Керченского пролива сбили две ракеты.

Движение машин по Крымскому мосту временно приостановили. Людей, которые находились на объекте и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее на Украине предложили наградить причастных к теракту на Крымском мосту.