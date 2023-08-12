Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МО РФ сообщило об уничтожении складов боеприпасов ВСУ

Минобороны: ВС России уничтожили склады боеприпасов ВСУ в Запорожской области

Минобороны РФ заявило, что уничтожило склады боеприпасов ВСУ в Запорожской области, передает ТАСС.

По данным министерства, в районах города Запорожье и населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Ранее российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 16 дронов Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Отмечается, что военные ВС РФ сбили беспилотные летательные аппараты в районе Купянска в Харьковской области, в Лисичанске в Луганской народной республике, в Артемовске и Волновахе в Донецкой народной республике, а также Орехове и Гуляйполе в Запорожской области.

Минобороны России опубликовало кадры, на которых запечатлен процесс ликвидации техники ВСУ с использованием беспилотников. На ролике видно, что технику фиксируют, а затем по выявленным координатам уничтожают FPV-дроны (дроны с функцией просмотра от первого лица).

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях