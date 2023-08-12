МО РФ сообщило об уничтожении складов боеприпасов ВСУ

Минобороны РФ заявило, что уничтожило склады боеприпасов ВСУ в Запорожской области, передает ТАСС.

По данным министерства, в районах города Запорожье и населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Ранее российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 16 дронов Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Отмечается, что военные ВС РФ сбили беспилотные летательные аппараты в районе Купянска в Харьковской области, в Лисичанске в Луганской народной республике, в Артемовске и Волновахе в Донецкой народной республике, а также Орехове и Гуляйполе в Запорожской области.

Минобороны России опубликовало кадры, на которых запечатлен процесс ликвидации техники ВСУ с использованием беспилотников. На ролике видно, что технику фиксируют, а затем по выявленным координатам уничтожают FPV-дроны (дроны с функцией просмотра от первого лица).

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.