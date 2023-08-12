Рогов заявил, что российские войска вернули контроль над Урожайным

Российские военные провели успешную контратаку в поселке Урожайное на западе ДНР. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что ранее украинским войскам удалось закрепиться на севере поселка, но сейчас населенный пункт снова перешел под контроль российских частей.

«Вчера вечером — сегодня ночью в результате успешной контратаки ВС РФ выбили противника и полностью восстановили контроль над населенным пунктом», — написал Рогов.

Он отметил, что ожесточенные бои в Урожайном велись буквально за каждый дом. Украинские военные предприняли несколько безуспешных попыток штурма.

Накануне временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил о провале украинских войск в Урожайном. Он отметил, что «противнику не удалось войти и закрепиться» здесь.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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