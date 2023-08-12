Соединения группировки войск «Днепр» уничтожили за сутки на Херсонском направлении гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Об этом сообщил РИА Новости источник.

«За прошедшие сутки, в результате огневого поражения <…> в районе островов, расположенных в устье Днепра, уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом», — уточнил он.

По словам источника, российские бойцы также уничтожили САУ «Гвоздика» под Новой Каховкой. Под Херсоном российские артиллеристы разбили 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему.

Накануне российская армия уничтожила пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области. Помимо того, близ Константиновки ликвидировали украинский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Стрела-10», а в районе Никольского — скопление живой силы.

11 августа подразделения группировки войск «Восток» сорвали украинскую разведку боем в районе Старомайорского в ДНР.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.