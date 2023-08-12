В Белгородской области за сутки сбили два беспилотника

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе в пятницу системой противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, за сутки Украина выпустила семь боеприпасов по населенным пунктам области. Гладков отметил, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

«На подлете к городу Белгороду сбит беспилотник противника. Обошлось без последствий», — сказал он.

Гладков уточнил, что еще один дрон сбили недалеко от населенного пункта Батрацкая Дача в Шебекинском городском округе. Также по хутору Панков украинские войска выпустили три минометных снаряда, по населенному пункту Терезовка — два артиллерийских.

10 августа Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе сбили беспилотник.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.