Украинские солдаты минируют территории у Ровенской АЭС

Украинские солдаты в Ровненской области укрепляют вторую линию обороны, минируют территории у Ровенской АЭС. Об этом сообщает украинский телеканал 5.ua.

«В Ровенской области минуют поля вблизи атомной электростанции (Ровенской АЭС — прим. ред.)», — уточнили в сообщении.

В публикации отметили, что военные готовятся встречать вероятный вражеский десант. Одновременно на границе с Белоруссией бойцы ВСУ увеличивают плотность минных полей. Хотя видимой угрозы со стороны Белоруссии нет.

8 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что ситуация на украинско-белорусской границе находится под контролем, данный вопрос обсуждается практически на каждом заседании Ставки верховного главнокомандующего.

До этого президент Владимир Зеленский заявил, что на Украине наблюдают за действиями «наемников» у границы на территории Белоруссии.

9 августа Польша решила направить дополнительные войска к границе с Белоруссией.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.