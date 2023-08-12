Кулеба заявил о призывах к Украине пойти на переговоры с Россией

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что будущий политический сезон будет сложным для Киева, поскольку все больше государств призывают его к переговорам с Москвой. Министра цитирует издание РБК-Украина.

«Эти голоса становятся громче. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали», — отметил он.

До этого вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев заявлял, что упорное требование Украиной капитуляции России — это подтверждение неготовности Киева к мирным переговорам.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.